Уступки по сельхозэкспорту: эксперты — о переговорах по зерновому вопросу между Киевом и Варшавой

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил о готовности Киева ограничить ввоз своей сельхозпродукции в ЕС. По его словам, виновницей проблем польских фермеров является не Украина, а Россия. Напомним, с 9 февраля аграрии Польши проводят всеобщую забастовку против экспансии украинских сельхозпроизводителей. Протестующие блокируют КПП на границе с Украиной и препятствуют провозу украинского зерна по железной дороге. На данный момент Киев и Варшава ведут переговоры на уровне министерств. Однако эксперты сомневаются, что польские и украинские власти смогут найти компромиссное решение.

Киев готов ограничить ввоз своей сельхозпродукции в ЕС, чтобы урегулировать разногласия с Варшавой. Об этом в комментарии газете Financial Times заявил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка.

«Возможно, на время переходного периода такой регулируемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это как раз то, что нам всем и нужно. В вопросе пшеницы проблемы для польских фермеров создаёт не Украина, а Россия», — сказал Качка.

Как утверждает украинский чиновник, российские сельхозтовары продолжают поступать на европейский рынок через Белоруссию и прибалтийские страны. В связи с этим Качка призвал Брюссель полностью запретить экспорт аграрной продукции из РФ.

Financial Times напомнила, что в 2022 году ЕС отменил таможенные пошлины в отношении украинских сельхозтоваров. 31 января текущего года Еврокомиссия предложила ещё на один год продлить беспошлинный режим для украинской аграрной продукции. Сложившаяся ситуация послужила одной из причин протестных выступлений фермеров европейских государств, в том числе польских.

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9 февраля аграрии Польши развернули общенациональную забастовку против ввоза украинской сельхозпродукции, которая должна продлиться до 10 марта. Акции протеста предполагают блокаду КПП на границе с Украиной.

20 февраля профсоюз «Солидарность» объявил о планах установить полную блокаду всех пунктов пропуска. Демонстрации польских фермеров стали приобретать всё более радикальный характер и сопровождаться взламыванием вагонов с украинским зерном, идущим в Европу по железной дороге: протестующие рассыпáли украинскую продукцию.

Киевский режим неоднократно критиковал протестующих и официальную Варшаву за потворство аграриям. 19 февраля в своём видеообращении Владимир Зеленский заявил, что действия польских фермеров «нельзя воспринимать как что-то нормальное». По его словам, «новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски».

Также Зеленский призвал премьер-министра Польши Дональда Туска встретиться на границе двух стран и обсудить разногласия.

«И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать», — сказал Зеленский.

Однако в Варшаве отклонили это предложение. Переговоры между главами правительств двух стран, как ожидается, должны состояться 28 марта. До этого пройдут консультации на уровне министерств.

Польский премьер Дональд Туск и Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

На пресс-конференции в конце февраля премьер-министр Польши сообщил, что ситуация вокруг ввоза украинской сельхозпродукции обсуждается с представителями США и ЕС. При этом Туск настаивает, чтобы итоговое решение учитывало интересы польских аграриев.

3 марта в своём видеообращении Владимир Зеленский призвал как можно скорее найти компромисс по ситуации вокруг ввоза украинской сельхозпродукции.

«Нужно наконец-то найти решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе», — посетовал Зеленский.

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Тем не менее в настоящее время польские фермеры продолжают демонстрации на границе с Украиной. Акции протеста привели к огромным очередям из грузовиков. Как утверждают украинские перевозчики, на доставку грузов и возвращение на Украину сейчас уходит до двух-трёх недель.

RT обсудил с экспертами перспективы развития ситуации с ввозом аграрной продукции Украины.

— Как вы думаете, почему киевский режим согласился пойти на уступки Польше? Какую роль в этом сыграли массовые протесты польских фермеров?

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ политолог Иван Скориков:

— Польские фермеры действительно устраивают масштабные акции протеста, чем очень раздражают режим Зеленского. В своей жалобе главарь киевского режима неслучайно сказал, что отношение к украинскому экспорту стало элементом внутриполитической борьбы в Польше. Поддержка аграриев всегда приносила бонусы польским политикам. И здесь недавно назначенный премьером Туск явно не хочет терять политические очки.

Но прежде всего готовность Украины пойти на уступки я объясняю нежеланием ухудшать отношения с Польшей, через которую поставляется военная техника и боеприпасы стран НАТО и которая превратилась в ремонтный цех повреждённой бронетехники ВСУ.

Также влияние на Киев оказала ситуация в других странах ЕС, где тоже массово протестуют фермеры. Режим Зеленского опасается, что экспансия дешёвых украинских сельхозтоваров в итоге обернётся ещё большим ослаблением финансовой и военной поддержки со стороны Евросоюза.

Помимо этого, я допускаю, что Киев идёт на уступки с условием введения более жёстких санкций против российского сельхозэкспорта. По крайней мере, это следует из заявления Тараса Качки. Как говорится, назло бабушке уши отморожу.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников:

— Избыток украинского зерна и иной сельхозпродукции создал предпосылки для кризиса самих европейских производителей. Естественно, что аграрии Польши и других стран ЕС не собирались мириться с перспективой банкротства и были возмущены тем, что их правительства больше думают о том, как помочь Киеву.

Сложилась ситуация, когда Киев оказался под угрозой снижения поддержки со стороны Европы, и, возможно, под угрозой эмбарго на некоторые виды агарной продукции. Чтобы не допустить худшего для себя сценария, режим Зеленского решил продемонстрировать готовность говорить об уступках по сельхозэкспорту.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак:

— Скорее всего, режим Зеленского встревожен тем, что сама Европа может принять меры по ограничению транзита и экспорта украинской продукции. В этом плане Польша очень важна для Украины, и протесты фермеров, которые поддержали сами польские власти, оказали влияние на ситуацию.

Заблокированный КПП «Шегини — Медыка»

globallookpress.com

© Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Правда, пока рано говорить о победе польских производителей. Итоговое решение всё равно будут принимать в Вашингтоне. Стратегический интерес американцев заключается в том, чтобы контролировать потоки зерна и другой сельхозпродукции. Скажем так, США не будут огорчены, если Киев потеряет прежний объём доходов от экспорта.

— Могут ли Украина и Польша достичь некой договорённости и снять все разногласия?

Иван Скориков:

— Не думаю, что такое реально, но Киев и Варшава способны достичь соглашения о квотах на транзит определённых украинских товаров, например, зерна. Также Польша наверняка продавит Киев и по болезненному ценовому вопросу, заставит украинских производителей не демпинговать.

Подобный вариант будет приемлем для правящей верхушки Польши, но лишь на некоторое время. Потому что ЕС не собирается отказываться от патронажа режима Зеленского и его фактически единственного реального заработка, коим является продажа зерна, подсолнечника, кукурузы и иных сельхозкультур.

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Протесты польских и европейских фермеров — это результат «украинизации» повестки дня. Она заключается в том, что Брюссель и власти многих европейских стран поставили поддержку Киева выше интересов своих граждан.

Однако «украинизация» потихоньку сворачивается из-за накопившейся в Европе усталости от киевской повестки. Любой шантаж Зеленского теперь будет вызывать более серьёзный отпор. И Киев будет вынужден соглашаться на большее число уступок.

Никита Масленников:

— На мой взгляд, уступки Украины не разрядят обстановку, потому что Киев непременно будет выступать с избыточными требованиями дать что-то взамен. Например, украинцы могут начать требовать компенсировать недополученные из-за «добровольного» ограничения агроэкспорта доходы. Иными словами, возникнет новая горячая точка как в отношениях с Польшей, так и в отношениях с ЕС.

Сейчас Киев стремится лишь убрать наиболее острые разногласия, но корень проблемы состоит в том, что Европа несёт слишком большие прямые и косвенные экономические потери из-за покровительства Украине.

Украинское зерно, рассыпанное польскими демонстрантами

AFP

© Mateusz SLODKOWSKI

Накопившиеся противоречия требуют кардинального решения, в идеале — мирного урегулирования конфликта. На данный момент Польша и Европа не готовы пойти на это. Поэтому с большой вероятностью будут приняты полумеры в виде квотирования транзита украинской продукции для недопущения разорения местных фермеров.

Александр Дудчак:

— Я не вижу большого смысла рассуждать о возможности достижения каких-либо промежуточных договорённостей. В любом случае Украину, которая так рьяно стремится в ЕС, ожидает участь экономического аутсайдера. Ни Польша, ни другая европейская страна не будут долго терпеть конкуренцию со стороны украинских производителей.