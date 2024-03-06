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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши

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В Киеве готовы принять ограничения на торговлю с ЕС во имя разрешения политического спора с Польшей, сообщает Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку.
Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Nemeti/Anadolu

«Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей», — говорится в публикации.

По словам Качки, в Киеве согласились на ограничения украинской сельхозпродукции, но также призвали к запрету на импорт и российского зерна.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.

Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.

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