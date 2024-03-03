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Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

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Владимир Зеленский обвинил польскую сторону в том, что ситуация на границе двух стран вышла за пределы «и экономики, и морали».

Об этом он сказал в видео в своём Telegram.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — цитирует его ТАСС.

Зеленский также обвинил польские власти в использовании ситуации на Украине «во внутренней политической борьбе».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.

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