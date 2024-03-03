Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали
Об этом он сказал в видео в своём Telegram.
«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — цитирует его ТАСС.
Зеленский также обвинил польские власти в использовании ситуации на Украине «во внутренней политической борьбе».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.