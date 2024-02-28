Польша ведёт переговоры с Украиной по теме временного закрытия границы для товаров
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«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», — приводит РИА Новости его слова.
20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.
23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.
По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров за рассыпанные около 180 т зерна на границе во время транспортной блокады.