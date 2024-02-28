На Украине потребовали компенсации от польских фермеров за рассыпанное зерно
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«Из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 т украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанёс ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — цитирует его «РБК-Украина».
20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.
23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.
Ещё один подобный инцидент повторился 24 февраля.