Польские фермеры начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна
- AFP
Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что это не будет полномасштабная блокада пограничных переходов.
«Но мы с представителями ответственных инстанций организуем проверки, мы хотим знать, что находится в машинах, особенно в тех грузовиках, которые потенциально могут перевозить зерно», — указал Печинский.
Уточняется, что причиной проверок являются предположения польских фермеров о том, что часть украинского зерна, перевозимого в порты стран Балтии, может оставаться в Польше.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.