Польские фермеры начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна

Один из организаторов протеста польских фермеров Кароль Печинский заявил, что протестующие аграрии начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна.

Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что это не будет полномасштабная блокада пограничных переходов.

«Но мы с представителями ответственных инстанций организуем проверки, мы хотим знать, что находится в машинах, особенно в тех грузовиках, которые потенциально могут перевозить зерно», — указал Печинский.

Уточняется, что причиной проверок являются предположения польских фермеров о том, что часть украинского зерна, перевозимого в порты стран Балтии, может оставаться в Польше.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.