Польские перевозчики 1 марта намерены возобновить протесты на границе с Украиной

Польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По имеющимся данным, участники протестов заблокируют погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Также могут быть перекрыты подъезды к КПП в Медыке.

«Власти обещали нам, что будет представлен проект закона, но прошли недели, и проекта нет», — заявил глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры вновь заблокировали КПП «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной.