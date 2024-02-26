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Польские перевозчики 1 марта намерены возобновить протесты на границе с Украиной

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Польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Польские перевозчики 1 марта намерены возобновить протесты на границе с Украиной
  • AFP

По имеющимся данным, участники протестов заблокируют погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Также могут быть перекрыты подъезды к КПП в Медыке.

«Власти обещали нам, что будет представлен проект закона, но прошли недели, и проекта нет», — заявил глава Союза польского транспорта и логистики Мачей Вронский.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры вновь заблокировали КПП «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной.

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