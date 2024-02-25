Министр Курбаков: в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна
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В своей соцсети Х (Twitter) он выставил фотографии, где виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном.
«На этих снимках видно 160 т уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны», — сообщил министр.
20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.
23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.
Также вчера неустановленные лица высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск.