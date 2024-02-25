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Министр Курбаков: в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна

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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 т украинского зерна.
Министр Курбаков: в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна
  • AFP
  • © Damien SIMONART

В своей соцсети Х (Twitter) он выставил фотографии, где виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном.

«На этих снимках видно 160 т уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны», — сообщил министр.

20 февраля протестующие польские фермеры высыпали зерно на границе с Украиной.

23 февраля неизвестные снова вскрыли украинские зерновозы в Польше.

Также вчера неустановленные лица высыпали украинские бобы из вагонов железнодорожной станции Дорохуск.

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