RT в Telegram
Подпишись

Боррель признал, что ЕС сложно будет выделить обещанные Киеву €50 млрд без США

Короткая ссылка
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью французскому Sud-Ouest признал, что ЕС будет сложно выделить Киеву обещанные ранее €50 млрд без помощи США.
Боррель признал, что ЕС сложно будет выделить обещанные Киеву €50 млрд без США
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим €50 млрд. Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придётся быть гораздо более изобретательным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, в канун пандемии COVID-19 было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, чтобы выиграть время, но сейчас в объединении далеки от консенсуса по этому поводу.

ЕК ранее утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.

В Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить