Боррель признал, что ЕС сложно будет выделить обещанные Киеву €50 млрд без США

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью французскому Sud-Ouest признал, что ЕС будет сложно выделить Киеву обещанные ранее €50 млрд без помощи США.

«Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим €50 млрд. Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придётся быть гораздо более изобретательным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, в канун пандемии COVID-19 было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, чтобы выиграть время, но сейчас в объединении далеки от консенсуса по этому поводу.

ЕК ранее утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.

В Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.