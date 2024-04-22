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Хаяси: Япония заявила о помощи Украине на сумму $12,1 млрд

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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Токио Киеву на сегодняшний день составляет $12,1 млрд.
Хаяси: Япония заявила о помощи Украине на сумму $12,1 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © B. Tanaka

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму $12,1 млрд», — передаёт его слова РИА Новости.

Хаяси добавил, что Япония продолжит взаимодействие прежде всего с Соединёнными Штатами и странами G7, а также со странами-партнёрами для установления «продолжительного мира» на Украине.

Уточняется, что до сих пор официальная цифра заявленной помощи называлась в размере $7,6 млрд.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва оперативно и чётко отреагирует, если поставляемые Токио в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.

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