Посол: Россия оперативно отреагирует, если японские ракеты для Patriot окажутся у Киева
Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Японии Николай Ноздрев.
По его словам, такую возможность исключать нельзя.
«Если подобные данные будут получены и подтверждены конкретной надёжной информацией, последуют ответные действия с российской стороны по различным направлениям», — сказал дипломат.
Также Ноздрев заявил, что Япония должна признать ошибочность своей политики для выправления отношений.
Кроме того, по его словам, говорить о «мирном договоре» с Японией на нынешнем этапе невозможно.