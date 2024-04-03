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Посол: Россия оперативно отреагирует, если японские ракеты для Patriot окажутся у Киева

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Россия оперативно и чётко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, такую возможность исключать нельзя.

«Если подобные данные будут получены и подтверждены конкретной надёжной информацией, последуют ответные действия с российской стороны по различным направлениям», — сказал дипломат.

Также Ноздрев заявил, что Япония должна признать ошибочность своей политики для выправления отношений.

Кроме того, по его словам, говорить о «мирном договоре» с Японией на нынешнем этапе невозможно.

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