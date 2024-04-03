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Ноздрев: Япония должна признать ошибочность своей политики для выправления отношений

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Япония должна признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений, заявил в интервью ТАСС посол России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, одной лишь отмены санкций для этого будет недостаточно. 

Дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения стран находятся под «сильным негативным давлением враждебного курса», который в настоящее время проводит администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды. 

Также Ноздрев заявил, что говорить о «мирном договоре» с Японией на нынешнем этапе невозможно.

При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки нефти Японии в случае отмены потолка цен.

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