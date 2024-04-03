Ноздрев: Япония должна признать ошибочность своей политики для выправления отношений

Япония должна признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений, заявил в интервью ТАСС посол России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, одной лишь отмены санкций для этого будет недостаточно.

Дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения стран находятся под «сильным негативным давлением враждебного курса», который в настоящее время проводит администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Также Ноздрев заявил, что говорить о «мирном договоре» с Японией на нынешнем этапе невозможно.

При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки нефти Японии в случае отмены потолка цен.