Ноздрев: Япония должна признать ошибочность своей политики для выправления отношений
По его словам, одной лишь отмены санкций для этого будет недостаточно.
Дипломат подчеркнул, что двусторонние отношения стран находятся под «сильным негативным давлением враждебного курса», который в настоящее время проводит администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Также Ноздрев заявил, что говорить о «мирном договоре» с Японией на нынешнем этапе невозможно.
При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки нефти Японии в случае отмены потолка цен.