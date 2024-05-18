«Жёсткий сценарий»: Киев намерен пополнить ряды ВСУ за счёт ужесточения мобилизации

Вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации в Вооружённые силы Украины. Благодаря ужесточению ряда норм нового закона киевский режим планирует пополнить новобранцами армейские подразделения, которые понесли большие потери, признают в Верховной раде. Теперь все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить в военкоматах свои учётные данные. Нарушителей будут штрафовать и лишать водительских прав. Однако, как отмечают аналитики, вступивший в силу новый закон о мобилизации не обеспечит ВСУ численное превосходство.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации в ВСУ. Теперь все военнообязанные, которые состоят на военном учёте на Украине, даже если находятся за границей, в течение 60 дней должны уточнить в военкоматах свои учётные данные. Нарушителям грозит солидный штраф в размере 17—22,5 тыс. гривен (от 39 тыс. до 58 тыс. рублей), их могут лишить права управлять транспортными средствами. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет отныне обязаны всегда иметь при себе военный билет, он же нужен для получения загранпаспорта.

Также мужчины в возрасте 25—55 лет, которые получили инвалидность второй и третьей групп после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию.

При этом вручить повестку украинцам теперь могут не только представители военкомата, но и Служба безопасности Украины (СБУ), органы местного самоуправления и даже руководство предприятия, где работает военнообязанный. И сделать это они могут в любом месте. К примеру, 16 мая мэр украинского города Канев Игорь Ренькас пригласил для знакомства с местными депутатами нового военкома — председателя территориального центра комплектования (ТЦК) Романа Богдана. В итоге сотрудники Богдана раздали депутатам повестки прямо на собрании.

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Согласно нововведениям явиться в военкомат призывник должен чётко в срок, указанный в документе. Среди уважительных причин неявки вовремя — только смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Однако всё это придётся подтвердить документально. Кроме того, о причинах неявки в военкомат военнообязанный должен сообщить в течение трёх дней, а в течение десяти суток — прийти лично.

Лицам, не явившимся по повестке, чтобы сверить данные и пройти медкомиссию, будет выписан штраф. При этом в случае отсутствия счетов или средств на них возможен арест имущества. А тем, кто не прибыл для прохождения службы, грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятый на Украине закон об усилении мобилизации является «страшным, преступным» актом геноцида в отношении украинского народа со стороны киевского режима «и тех, кто за ним стоит».

«Режим Владимира Зеленского во имя самосохранения и за американские деньги ради геополитических интересов своих англосаксонских хозяев приносит в жертву фактически самое ценное, что до недавних пор было у Украины. Речь идёт о миллионах людей, ставших в одночасье благодаря росчерку пера главаря киевской банды расходным материалом», — подчеркнула Захарова во время брифинга 15 мая.

Призывники на Украине проходят военную подготовку

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© Kostiantyn Liberov/Libkos

Как отметила дипломат, фактически не осталось ни одного препятствия на пути целенаправленного истребления киевским режимом украинцев.

«Жертвами этого становятся этнические украинцы и граждане Украины, которые там живут поколениями. Умирать за Украину будут (как это теперь есть по закону Украины, подписанному В.А. Зеленским) простые украинцы, ставшие рабами Банковой, а «хозяева жизни» будут продолжать наживаться на их горе», — заявила представитель МИД РФ.

Круглосуточный призыв

Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учёта». Спустя несколько дней Зеленский подписал этот документ.

Во время брифинга 16 апреля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец мотивировал принятие закона тем, что ВСУ нуждаются в увеличении численности личного состава, а пополнение новобранцами позволит отправить в отпуск находящихся на передовой военнослужащих. При этом положение о демобилизации призванных ранее в ВСУ в новом законе отсутствует.

В свою очередь, представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил 11 мая в эфире телеканала «Эспрессо», что «спокойной жизни», которой жила часть украинцев, приходит конец после вступления в силу нового закона об усилении мобилизации. По его словам, нужно «мобилизоваться всей стране».

Позднее, 17 мая, Зеленский подписал законопроект, разрешающий мобилизовать и лиц, находящихся в заключении. Согласно документу в ряды ВСУ могут быть призваны все заключённые, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям.

Символика ВСУ

© Міністерство оборони України

В свою очередь, украинский кабмин выпустил 18 мая постановление, согласно которому сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

«Больше негде взять»

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, после вступления в силу нового закона о мобилизации киевский режим «запустит жёсткий сценарий по привлечению в армию».

«Процесс остановки автобусов и грузовиков, мобилизации прохожих и дальнобойщиков уже запущен. Таким образом, киевский режим превращает людей в бесправный скот. Уже не только де-факто, но и де-юре «по закону» это происходит на Украине», — отметила Федосова в разговоре с RT.

Однако такое ужесточение мобилизации не поможет ВСУ действовать эффективнее на поле боя, уверена эксперт.

«Количество в данном случае не переходит в качество, поскольку мотивации воевать за киевскую власть у новобранцев не остаётся. Продолжение курса на завинчивание гаек грозит увеличением числа конфликтов: столкновений с сотрудниками ТЦК, возобновлением митингов. Против закона о мобилизации уже выступили с протестами украинские дальнобойщики, которые заблокировали трассу Одесса—Киев», — отметила Федосова.

По её словам, по мере продолжения военных действий и истощения человеческих ресурсов ВСУ рядовые украинцы всё больше понимают, что Киеву не удастся набрать критическую массу даже для локальных победных операций на фронте, а значит, попадая в ВСУ на этом этапе, «они однозначно обрекают себя на гибель».

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«Украинское командование относится к мобилизованным как к расходному материалу, которым затыкают дыры на фронте. И это сказалось не только на настроениях так называемых уклонистов, но и на моральном духе действующих подразделений, поэтому мы всё чаще видим, как украинские военные сдаются в плен», — сказала Федосова.

Военный политолог Иван Коновалов также считает, что вступивший в силу закон об усилении мобилизации не спасёт украинскую армию от дезертирства и резкого снижения мотивации.

«Многие мужчины на Украине, которых планируется призывать, не понимают, зачем им это нужно и зачем это нужно их стране. Потому что они осознают очевидность проигрыша со стороны ВСУ и то, что киевская власть защищает фальшивые ценности», — сказал эксперт в комментарии RT.

Кроме того, по словам Коновалова, сам подход сотрудников территориальных центров комплектования на Украине является крайне оскорбительным.

«Людей вяжут, бьют и унижают. Кому после этого захочется идти в такие ТЦК? Киевский режим совершенно не хочет отвечать за своих граждан, они ему не нужны. Жизни украинцев его не интересуют — ему нужно отчитаться перед западными кураторами, а для этого режим Зеленского готов идти на всё», — сказал аналитик.

Одновременно с ужесточением положений закона о мобилизации украинские власти всячески препятствуют тому, чтобы у мужчин призывного возраста была хоть какая-то возможность выехать за пределы Украины, отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Украинские молодые люди бросаются в горные реки в Карпатах, пытаются преодолеть границу через лес или горы, лишь бы не попасть в ВСУ и на поле боя. В итоге на Украине просто заканчиваются мужчины призывного возраста, их больше негде взять. Всех, кого могли, уже мобилизовали — у них же была целая череда волн мобилизации», — напомнил эксперт в комментарии RT.

Призывник в территориальном центре комплектования на Украине (ТЦК)

© Міністерство оборони України

По этой причине и ведутся переговоры между Киевом и правительствами стран Европы, где находится значительное количество украинцев-беженцев мужского пола, которых могут депортировать и призвать в армию, отметил Михайлов.

«Сейчас украинские молодые люди забегали как тараканы по Европе, перемещаясь из страны в страну, лишь бы не попасть в списки тех, кого отправят обратно на Украину. Возможно, за счёт депортаций из европейских стран Киев сможет собрать несколько десятков тысяч человек, но это не то количество людей, которое спасёт Украину от поражения», — заключил Михайлов.