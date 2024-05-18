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На Украине утвердили круглосуточное вручение повесток

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На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.
На Украине утвердили круглосуточное вручение повесток
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на постановление кабмина страны.

Сотрудники ТЦК смогут вручать повестки в любое время суток по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу. 

Более того, право раздавать повестки теперь имеют не только работники ТЦК, но и группы оповещения, в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации, а также представители местных администраций, руководство предприятий и учреждений.

Ранее сообщалось, что в рамках нового закона повестки на Украине будут считаться вручёнными по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства.

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