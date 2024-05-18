На Украине утвердили круглосуточное вручение повесток

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на постановление кабмина страны.

Сотрудники ТЦК смогут вручать повестки в любое время суток по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.

Более того, право раздавать повестки теперь имеют не только работники ТЦК, но и группы оповещения, в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации, а также представители местных администраций, руководство предприятий и учреждений.

Ранее сообщалось, что в рамках нового закона повестки на Украине будут считаться вручёнными по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства.