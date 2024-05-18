На Украине разъяснили новые правила вручения повесток в военкомат

Согласно новым правилам вручения повесток на Украине, она будет считаться врученной по почте даже при условии отсутствия гражданина по месту жительства.

Как сообщает украинская Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина, в случае отказа получить отправление по почте военнообязанный всё равно будет считаться уведомлённым.

Также уточняется, что если документ был вручён лично, подтверждением оповещения будет не только подпись гражданина, но и видео с вручением, отказа от его получения и даже отказа военнообязанного общаться с человеком, который уполномочен вручать повестки.

В украинском Каневе ранее нескольким депутатам раздали повестки прямо на сессии горсовета.

В январе аналогичный случай произошёл во Львовской области: на заседании горсовета депутатам раздали повестки. Тогда военкомы пришли под предлогом вручения посмертной награды родным военного ВСУ.