Депутатам украинского города Канев прямо на заседании раздали повестки

В украинском Каневе нескольким депутатам раздали повестки прямо на сессии горсовета.

Мэр города Игорь Ренькас заявил, что пригласил военкома для знакомства, однако тот после представления раздал «приглашения» в территориальный центр комплектования (ТЦК).

В январе аналогичный случай произошёл во Львовской области: на заседании горсовета депутатам раздали повестки. Тогда военкомы пришли под предлогом вручения посмертной награды родным военного ВСУ.

Ранее Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении трёх депутатов городского совета Киева, которые «на бумаге» служили в территориальной обороне, а по факту уклонялись от военной службы.