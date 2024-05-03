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На Украине судят трёх киевских депутатов за уклонение от военной службы

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Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении трёх депутатов городского совета Киева, которые «на бумаге» служили в территориальной обороне, а по факту уклонялись от военной службы.
На Украине судят трёх киевских депутатов за уклонение от военной службы
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Специализированная прокуратура... направила в суд обвинительный акт в отношении депутатов... инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что они уклонялись от выполнения служебных обязанностей благодаря содействию командира части. Несмотря на то, что депутаты по факту не служили, они получали все полагающиеся военным выплаты.

Ранее военнослужащий ВСУ Александр Попик в беседе с радиостанцией France Info заявил, что киевским властям плевать на военных, ставших инвалидами в результате конфликта.

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