FI: солдат ВСУ заявил об игнорировании Киевом ставших инвалидами военных

Военнослужащий ВСУ Александр Попик в беседе с радиостанцией France Info заявил, что киевским властям плевать на военных, ставших инвалидами в результате конфликта.

«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты возвращаешься оттуда инвалидом, то никому до тебя нет дела», — цитирует Попика радиостанция.

Как отмечает портал, у него постоянно спазмы и судороги, он также перестал спать нормально и потерял возможность ходить, так как получил ранение спинного мозга. Облегчить его состояние может только дорогой нейростимулятор.

«И государству плевать. Эту сумму мне придётся найти самому», — указал мужчина.

Вместе с этим радиостанция добавляет, что на улицах Украины уже повсюду бывшие военные — инвалиды.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя.