FI: солдат ВСУ заявил об игнорировании Киевом ставших инвалидами военных
- AP
«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты возвращаешься оттуда инвалидом, то никому до тебя нет дела», — цитирует Попика радиостанция.
Как отмечает портал, у него постоянно спазмы и судороги, он также перестал спать нормально и потерял возможность ходить, так как получил ранение спинного мозга. Облегчить его состояние может только дорогой нейростимулятор.
«И государству плевать. Эту сумму мне придётся найти самому», — указал мужчина.
Вместе с этим радиостанция добавляет, что на улицах Украины уже повсюду бывшие военные — инвалиды.
Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя.