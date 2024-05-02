RT в Telegram
Подпишись

FI: солдат ВСУ заявил об игнорировании Киевом ставших инвалидами военных

Короткая ссылка
Военнослужащий ВСУ Александр Попик в беседе с радиостанцией France Info заявил, что киевским властям плевать на военных, ставших инвалидами в результате конфликта.
FI: солдат ВСУ заявил об игнорировании Киевом ставших инвалидами военных
  • AP

«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты возвращаешься оттуда инвалидом, то никому до тебя нет дела», — цитирует Попика радиостанция.

Как отмечает портал, у него постоянно спазмы и судороги, он также перестал спать нормально и потерял возможность ходить, так как получил ранение спинного мозга. Облегчить его состояние может только дорогой нейростимулятор.

«И государству плевать. Эту сумму мне придётся найти самому», — указал мужчина.

Вместе с этим радиостанция добавляет, что на улицах Украины уже повсюду бывшие военные — инвалиды.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить