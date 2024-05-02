Макгрегор: ВСУ оставляют раненых умирать на поле боя

ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Тяжелораненых оставляют на поле боя умирать. Их попросту больше не получается вывезти», — заявил Макгрегор в эфире YouТube-канала Our Country Our Choice.

По его словам, тем украинским военным, которым срочно нужна медицинская помощь, приходится платить водителям скорой, чтобы их отвезли к врачам.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что всего с начала СВО потери ВСУ составили почти 500 тыс. военнослужащих. Также было уничтожено более 22 тыс. украинских беспилотников, порядка 6 тыс. реактивных снарядов и около 2 тыс. других воздушных целей.