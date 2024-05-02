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Макгрегор: ВСУ оставляют раненых умирать на поле боя

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ВСУ оставляют раненых солдат умирать на поле боя, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор: ВСУ оставляют раненых умирать на поле боя
  • AP
  • © Andrii Marienko

«Тяжелораненых оставляют на поле боя умирать. Их попросту больше не получается вывезти», — заявил Макгрегор в эфире YouТube-канала Our Country Our Choice.

По его словам, тем украинским военным, которым срочно нужна медицинская помощь, приходится платить водителям скорой, чтобы их отвезли к врачам.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что всего с начала СВО потери ВСУ составили почти 500 тыс. военнослужащих. Также было уничтожено более 22 тыс. украинских беспилотников, порядка 6 тыс. реактивных снарядов и около 2 тыс. других воздушных целей.

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