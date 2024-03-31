«Боится потерять власть»: какими могут быть последствия массовых увольнений в офисе Зеленского

Снятие чиновников в офисе Владимира Зеленского со своих постов связано с «оптимизацией штата». Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Ранее глава киевского режима уволил с должности первого помощника президента Сергея Шефира, который в СМИ преимущественно фигурирует как давний друг Зеленского. Вместе с ним своих постов лишились советники президента, заместители главы офиса Зеленского, посол в Молдавии и глава СНБО. По мнению экспертов, текущие перестановки, инициированные главой киевского режима, связаны с его желанием укрепить свою личную власть на фоне отсутствия президентских выборов, которые должны были пройти на Украине 31 марта.

В Киеве обосновали массовое увольнение чиновников офиса Владимира Зеленского «оптимизацией штата». Об этом заявил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

«Сегодняшнее увольнение советников и помощников президента связано с оптимизацией штата офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти», — приводит заявление Никифорова «РБК-Украина».

«Кошелёк президента» и другие

Ранее на сайте офиса Зеленского был опубликован целый ряд указов об увольнении чиновников его администрации.

Так, 30 марта снят с должности первый помощник Зеленского Сергей Шефир, который в СМИ часто называется его давним другом и является директором студии «Квартал 95». По данным издания «СТРАНА.ua», Шефир, будучи соратником Зеленского «ещё со времён» его юности, «играл большую роль в общей конструкции госуправления».

Также по теме Внутренняя борьба: почему мэр Киева выступил в западной прессе с критикой в адрес Зеленского Снижение рейтинга Владимира Зеленского связано с ошибками в его работе, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он также согласился с...

«Особенно в плане общения с олигархами и бизнесменами. О тесных отношениях Зеленского и Шефира говорит и тот факт, что именно на семью Шефира семья Зеленских переписала корпоративные права на украинские и офшорные компании. Поэтому Шефира часто называли «кошельком президента», — пишет издание.

При этом источник «СТРАНА.ua» утверждает, что отставка Шефира была лишь делом времени, поскольку Зеленский якобы не простил ему, что тот «в первые дни» после начала СВО «спешно покинул Киев».

«В плане внутриаппаратных раскладов отставка Шефира так же, как и предыдущие отставки на этой неделе... означают серьёзное усиление позиций главы ОП Андрея Ермака», — заявил источник издания.

При этом другой неназванный собеседник «СТРАНА.ua», который якобы знаком с Шефиром, сообщил, что чиновник уволился по собственной инициативе, поскольку «очень скептически оценивает происходящее» на Украине.

Стоит отметить, что вместе с Шефиром из офиса Зеленского также убрали сразу троих внештатных советников президента: Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого. Покинула пост советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а Наталья Пушкарёва снята с поста внештатного уполномоченного президента по вопросам волонтёрской деятельности. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы киевского режима.

Не первая зачистка

Отметим, что масштабные перестановки в кабинете Зеленского наблюдались и 29 марта. Тогда были уволены два заместителя главы офиса президента Андрея Ермака — Андрей Смирнов и Алексей Днепров. На их должности были назначены Елена Ковальская, которая до этого успела поработать в директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая (её уволили из Минюста в тот же день).

Вместе с тем Зеленский освободил от должности посла в Молдавии Марка Шевченко, а вместо него назначил на этот пост бывшего секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, который ранее был уволен с должности главы СНБО. На его место был сразу же назначен Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Пост Литвиненко в СВР Украины занял Олег Иващенко. По словам Зеленского, смена секретаря СНБО последовала, поскольку «Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны».

Владимир Зеленский на совещании с кабмином Украины

© Офис Президента Украины

Напомним, ранее широкий резонанс вызвало снятие Валерия Залужного с поста главы ВСУ. Эту должность впоследствии занял Александр Сырский, который ранее руководил украинскими сухопутными войсками. Как писала тогда британская газета The Guardian, Зеленский видел в лице Залужного политическую угрозу — глава киевского режима предложил генералу добровольно уйти в отставку, но тот отказался. Однако новый главком ВСУ Сырский не имеет политических амбиций, как, впрочем, и компетенций военачальника, отмечало издание.

Легитимность под вопросом

По мнению экспертов, не только отставка Залужного, но и текущие перестановки в офисе главы киевского режима связаны с желанием Зеленского «лично укрепить свою власть».

«Подобные отставки в окружении Зеленского нельзя объяснить просто оптимизацией штата. Он не просто так выводит на политическую арену людей, которые раньше находились в тени, и убирает из игры тех, кто обрёл хоть какой-то политический потенциал», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Также по теме «Манипуляции и обман»: как развивается ситуация вокруг закона о мобилизации на Украине На киевском Майдане прошла акция протеста членов семей украинских военнослужащих с требованием провести демобилизацию. Митинг в центре...

Как он считает, Зеленский не может спрогнозировать поведение своих приближённых после мая текущего года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации.

«Зеленский утверждал, что выборы сейчас «не ко времени». Самой главной головной болью для главы киевского режима является вопрос легитимности его власти, когда истечёт официальный срок его полномочий. И офис президента стопроцентно готовится к предстоящему вакууму власти. Зеленскому нужно укомплектовать систему максимально лояльными к себе людьми в силу отсутствия у них какого-либо политического потенциала. Он просто одних знакомых и друзей меняет на других, но менее известных и с сильно меньшими политическими связями», — пояснил Семибратов.

В свою очередь, политолог Владимир Скачко полагает, что зачистки в офисе Зеленского так часто происходят из-за того, что он «боится потерять свою власть».

«Всё это проводится для того, чтобы к окончанию своей конституционной легитимности в мае текущего года Зеленский смог собрать людей, которые способны удержать власть в его руках в случае каких-то протестов, способных привести к сложению президентских полномочий», — отметил Скачко в комментарии RT.

Наряду с этим Зеленский опасается и того, что ему придётся «отвечать за содеянное», добавил аналитик.

«Если Зеленский лишится своего поста, то маловероятно, что ему дадут сбежать и обеспечат гарантии личной безопасности с наворованными деньгами, которые находятся у него на Западе. При таком раскладе самый вероятный сценарий сводится к тому, что Зеленский попадёт в руки российских властей, которые будут судить его за геноцид русскоязычного населения и военные преступления. Глава киевского режима боится больше всего именно этого», — заключил Скачко.