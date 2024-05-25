Антонов — об объявленных США поставках оружия Украине: Вашингтон не хочет мира

Администрация Соединённых Штатов не заинтересована в установлении мира в Европе, объявленные Вашингтоном поставки оружия на Украину — ясные сигналы американских властей. Такую точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что США объявили о поставке на Украину новой партия оружия в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине партию оружия на $275 млн.