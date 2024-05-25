RT в Telegram
Подпишись

Антонов — об объявленных США поставках оружия Украине: Вашингтон не хочет мира

Короткая ссылка
Администрация Соединённых Штатов не заинтересована в установлении мира в Европе, объявленные Вашингтоном поставки оружия на Украину — ясные сигналы американских властей. Такую точку зрения высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что США объявили о поставке на Украину новой партия оружия в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине партию оружия на $275 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить