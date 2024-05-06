Глава МИД Белоруссии Алейник: с территории республики не будет исходить угроза
Об этом заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
По его словам, Белоруссия всегда была и остаётся миролюбивым государством.
«С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей Конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия», — подчеркнул дипломат.
При этом он назвал данные действия постулатами, которые «незыблемы» для страны.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что двери страны открыты для проведения переговоров по Украине.
Также Белоруссия надеется, что рано или поздно переговоры по Украине возобновятся.