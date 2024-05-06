RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Белоруссии Алейник: с территории республики не будет исходить угроза

Короткая ссылка
С территории Белоруссии не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

По его словам, Белоруссия всегда была и остаётся миролюбивым государством.

«С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей Конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия», — подчеркнул дипломат.

При этом он назвал данные действия постулатами, которые «незыблемы» для страны.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что двери страны открыты для проведения переговоров по Украине.

Также Белоруссия надеется, что рано или поздно переговоры по Украине возобновятся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить