МИД Белоруссии: двери страны открыты для проведения переговоров по Украине
Об этом в интервью РИА Новости заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник.
«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине», — подчеркнул дипломат.
При этом он отметил, что Минск будет «рассчитывать на политическую волю украинского руководства».
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что инициатива Швейцарии о переговорах по Украине не имеет смысла.
Также Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины.