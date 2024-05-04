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МИД Белоруссии: инициатива Швейцарии о переговорах по Украине не имеет смысла

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Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России и Белоруссии.
МИД Белоруссии: инициатива Швейцарии о переговорах по Украине не имеет смысла
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

«Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договорённости просто не суждено», — заявил он.

Алейник отметил, что Минск не получал приглашения на эту встречу.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что Берн «на этом этапе» не пригласил Россию на конференцию по Украине.

В посольстве России отметили, что обсуждение мира на конференции по Украине, которая пройдёт 15—16 июня в Бюргенштоке, без участия Москвы лишено смысла.

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