МИД: Швейцария «на этом этапе» не пригласила Россию на конференцию по Украине

Швейцария пока не направляла России приглашение принять участие в конференции по Украине, которая пройдёт 15—16 июня в Бюргенштоке.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального департамента иностранных дел страны.

«На этом этапе Россия не была приглашена. Швейцария всегда демонстрировала готовность направить России приглашение на этот саммит», — отмечается в публикации.

Согласно документу, приглашение на конференцию по Украине получили более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Москва ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Бюргенштоке.