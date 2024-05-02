МИД: Швейцария пригласила на конференцию по Украине более 160 делегаций

Приглашение принять участие в конференции по Украине выслано более чем 160 делегациям, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС.

Информация об этом содержится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального департамента иностранных дел страны.

«Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15—16 июня в Бюргенштоке», — отмечается в публикации.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции в Швейцарии.