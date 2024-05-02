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Посольство: обсуждение в Швейцарии мира без России бессмысленно

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Обсуждение мира на конференции по Украине, которая пройдёт 15—16 июня в Бюргенштоке, без участия Москвы лишено смысла. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Берне.
Посольство: обсуждение в Швейцарии мира без России бессмысленно
  • РИА Новости

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что Москва узнала о решении Швейцарии не приглашать её на мирную конференцию по Украине.

«Наша позиция остаётся неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла», — указали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что проведение так называемой «мирной конференции» — это продавливание киевской «формулы мира», которая представляет собой набор ультиматумов к России.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что Берн «на этом этапе» не пригласил Россию на конференцию по Украине.

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