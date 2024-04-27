Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины

Белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины, заявил глава Госпогранкомитета республики Константин Молостов.

«Активно ведётся разведка приграничной территории Беларуси... Фиксируются факты нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. В этом году мы выявили семь таких фактов», — цитирует его БЕЛТА.

В феврале замкомандира бригады Сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич заявил, что страна усилила охрану границы с Украиной.

Также в республике задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА.