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Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины

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Белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины, заявил глава Госпогранкомитета республики Константин Молостов.
Белоруссия зафиксировала семь фактов нарушения границы со стороны Украины
  • AP

«Активно ведётся разведка приграничной территории Беларуси... Фиксируются факты нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. В этом году мы выявили семь таких фактов», — цитирует его БЕЛТА.

В феврале замкомандира бригады Сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич заявил, что страна усилила охрану границы с Украиной.

Также в республике задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА.

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