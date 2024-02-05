СТВ: Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
Об этом в эфире телеканала СТВ заявил замкомандира бригады сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич.
«Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении», — сказал он.
Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что украинские военные продолжают возводить оборонительные позиции на границе с республикой.
Также в Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА.