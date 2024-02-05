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СТВ: Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

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Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной.

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил замкомандира бригады сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич.

«Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении», — сказал он.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что украинские военные продолжают возводить оборонительные позиции на границе с республикой.

Также в Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА.

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