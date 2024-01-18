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В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял через границу оружие и БПЛА

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В Белоруссии задержали украинца, который по заданию СБУ переправлял через границу на территорию Белоруссии оружие и БПЛА.

Об этом заявил замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

В эфире белорусского телеканала «Беларусь 1» он рассказал, что СБУ завербовали украинцев Вячеслава Бородия и Сергея Невмержицкого. Они прошли подготовку в специальных учебных центрах спецслужб Украины и доставляли в Белоруссию оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные БПЛА, а также привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые оборудовали места для хранения этих предметов.

Возбуждено уголовное дело.

1 сентября на территории Ельского района на юге Белоруссии пограничники задержали агента СБУ.

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