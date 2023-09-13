Погранкомитет Белоруссии сообщил о задержании агента СБУ
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Об этом сообщил Погранкомитет Белоруссии.
«В приграничье задержан агент СБУ, планировавший серию терактов в Беларуси», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что, выполняя задание украинских спецслужб, он должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства.
«При задержании у Бородия пограничники изъяли пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами к нему», — сообщили в ведомстве.
Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших подрыв железной дороги.