Погранкомитет Белоруссии сообщил о задержании агента СБУ

На территории Ельского района на юге Белоруссии 1 сентября пограничники задержали агента СБУ.

Об этом сообщил Погранкомитет Белоруссии.

«В приграничье задержан агент СБУ, планировавший серию терактов в Беларуси», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что, выполняя задание украинских спецслужб, он должен был перейти границу, изучить местность, спрятать на белорусской территории два автомата Калашникова, БПЛА и взрывные устройства.

«При задержании у Бородия пограничники изъяли пистолет Sig Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами к нему», — сообщили в ведомстве.

Ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших подрыв железной дороги.