КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших подрыв железной дороги.

Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.

По его данным, обезврежены три боевые ячейки, работавшие на украинские спецслужбы.

Диверсанты планировали осуществить теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах.

У них нашли взрывчатку и детонаторы во время задержания.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками ВСУ.