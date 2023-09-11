КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги
- РИА Новости
Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.
По его данным, обезврежены три боевые ячейки, работавшие на украинские спецслужбы.
Диверсанты планировали осуществить теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах.
У них нашли взрывчатку и детонаторы во время задержания.
Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками ВСУ.