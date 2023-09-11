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КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших подрыв железной дороги.
КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, готовивших подрыв железной дороги
  • РИА Новости

Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.

По его данным, обезврежены три боевые ячейки, работавшие на украинские спецслужбы.

Диверсанты планировали осуществить теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах.

У них нашли взрывчатку и детонаторы во время задержания.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками ВСУ.

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