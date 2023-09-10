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МО Белоруссии: Минск сдержанно реагирует на нарушения границы украинскими БПЛА

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Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками украинских войск. Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
МО Белоруссии: Минск сдержанно реагирует на нарушения границы украинскими БПЛА
  • Gettyimages.ru

Об этом написал ТАСС со ссылкой на телеканал СТВ.

«Мы понимаем стратегию. Нам необходимы нормальное взаимопонимание и дружеские отношения с Украиной», — объяснил он.

Ревенко отметил, что со стороны Украины в последнее время для охраны границы задействованы не пограничники, а войска территориальной обороны и другие подразделения, которые «провокационно себя ведут».

Ранее Белоруссия решила денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

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