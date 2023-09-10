МО Белоруссии: Минск сдержанно реагирует на нарушения границы украинскими БПЛА
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Об этом написал ТАСС со ссылкой на телеканал СТВ.
«Мы понимаем стратегию. Нам необходимы нормальное взаимопонимание и дружеские отношения с Украиной», — объяснил он.
Ревенко отметил, что со стороны Украины в последнее время для охраны границы задействованы не пограничники, а войска территориальной обороны и другие подразделения, которые «провокационно себя ведут».
Ранее Белоруссия решила денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.