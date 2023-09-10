МО Белоруссии: Минск сдержанно реагирует на нарушения границы украинскими БПЛА

Минск старается сдержанно действовать при нарушении границы беспилотниками украинских войск. Такое заявление сделал помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Об этом написал ТАСС со ссылкой на телеканал СТВ.

«Мы понимаем стратегию. Нам необходимы нормальное взаимопонимание и дружеские отношения с Украиной», — объяснил он.

Ревенко отметил, что со стороны Украины в последнее время для охраны границы задействованы не пограничники, а войска территориальной обороны и другие подразделения, которые «провокационно себя ведут».

Ранее Белоруссия решила денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.