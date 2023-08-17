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Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве

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Белорусское правительство приняло решение денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

«Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года», — говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Также правительство постановило денонсировать межправительственный протокол о внесении правок в это соглашение, который был подписан в 2003 году.

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