Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве

Белорусское правительство приняло решение денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

«Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года», — говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Также правительство постановило денонсировать межправительственный протокол о внесении правок в это соглашение, который был подписан в 2003 году.