Транзит судов через Босфор приостановлен из-за поломки судна
Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
У 64-метрового грузового судна Brabus, шедшего под флагом Камеруна, произошла поломка рулевого устройства, пояснили в ведомстве.
Инцидент произошёл в районе северного входа в пролив. Отмечается, что судно направлялось из Трабзона в Бандырму.
Движение восстановится после того, как Brabus отбуксируют в безопасную зону, добавили турецкие власти.
В конце марта судоходство в Босфоре останавливали из-за поломки сухогруза.