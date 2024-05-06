Транзит судов через Босфор приостановлен из-за поломки судна

Движение судов через Босфорский пролив временно остановлено в обоих направлениях из-за поломки грузового судна.

Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

У 64-метрового грузового судна Brabus, шедшего под флагом Камеруна, произошла поломка рулевого устройства, пояснили в ведомстве.

Инцидент произошёл в районе северного входа в пролив. Отмечается, что судно направлялось из Трабзона в Бандырму.

Движение восстановится после того, как Brabus отбуксируют в безопасную зону, добавили турецкие власти.

В конце марта судоходство в Босфоре останавливали из-за поломки сухогруза.