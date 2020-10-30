Обозреватель Independent: исход выборов в США определит будущее НАТО

Учитывая критику президента США Дональда Трампа в адрес НАТО, в случае избрания Трампа на второй срок Соединённые Штаты могут покинуть Североатлантический альянс, что может грозить альянсу разрушением, пишет обозреватель The Independent Ким Сенгупта. При этом сам президент утверждает, что в случае победы его конкурента Джо Байдена страна продолжит тянуть на себе бремя расходов за деятельность альянса.

Президенты США, будучи наиболее влиятельными лидерами среди лидеров стран — членов НАТО, всегда были в центре внимания на заседаниях Североатлантического альянса. Тем не менее, как пишет обозреватель The Independent Ким Сенгупта, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп затмил всех своих предшественников.

Как и следовало ожидать после заявлений Трампа о том, что НАТО устарело и лишь истощает бюджет США, на саммитах альянса царили разногласия, противоречия и недовольство. Более того, американский лидер даже досрочно покинул один из них.

Однако Трамп привлекал к себе внимание не только внешнеполитической повесткой, но и своей внутренней политикой. Пребывание президента у власти омрачили обвинения в связях с Россией, процесс импичмента и текучка в его администрации. Советники по национальной безопасности и министры покидали должности один за другим, непременно оставляя нелестные комментарии в адрес бывшего начальника.

Так, бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил президента в расколе американского общества. «Дональд Трамп — первый президент за всю мою жизнь, который не пытается объединить американский народ и даже не притворяется, что пытается. Мы наблюдаем последствия трёх лет этих целенаправленных действий», — заявил Мэттис в июне этого года на фоне массовых протестов в США.

Критика Мэттиса в адрес Трампа, как пишет Сенгупта, наглядно продемонстрировала враждебность между президентом и военными страны. Действия главы Белого дома осудили также некоторые из самых титулованных военных США, в том числе генерал Джон Аллен, бывший адмирал Майк Маллен и отставной адмирал Уильям Макрейвен.

Всё это позволило союзникам США по НАТО убедиться в том, что будущее альянса будет зависеть от того, кто одержит победу на президентских выборах 3 ноября.

Тем не менее журналист полагает, что некоторые проблемы останутся, вне зависимости от того, возглавит ли США кандидат от Демократической партии Джо Байден или у власти останется Трамп. В частности, Трамп не первый президент, который требует от союзников по альянсу выделять больше средств на оборону, и, совершенно точно, не последний.

Ещё в 2011 году министр обороны при администрации президента Барака Обамы Роберт Гейтс критиковал лидеров стран ЕС за желание «переложить на плечи американских налогоплательщиков растущее бремя в области безопасности, образовавшееся в результате сокращения европейских бюджетов на оборону».

Гейтс указал на то, что ряд членов НАТО не смогли принять участие в проходившей в то время кампании в Ливии, так как не обладали необходимым для этого военным потенциалом. Именно эта кампания стала наглядным примером того, насколько ограничены возможности альянса без США.

Дело в том, что интервенция, призванная сместить ливийского лидера Муаммара Каддафи, была в первую очередь инициирована бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози.

Изначально США не хотели принимать в ней участие, однако вскоре европейские державы обнаружили, что не могут продолжать авиаудары по стране без новых поставок американского вооружения. По словам Сенгупты, с тех пор ситуация не изменилась, и очередная затяжная кампания была бы странам ЕС не по плечу без поддержки Вашингтона.

При этом Трамп, настаивая на необходимости ЕС также «вносить свой вклад» в деятельность НАТО, утверждает, что в случае победы демократов этому не бывать. Впрочем, критики президента утверждают, что в случае победы сам республиканец продолжит подрывать основные ценности альянса.

Некоторые, в том числе его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, даже полагают, что в случае избрания Трампа на второй срок Соединённые Штаты могут покинуть НАТО, если рядом не окажется кого-то, кто вразумит президента. В том, что Трамп в случае победы развалит структуру, уверен и его конкурент на выборах Байден.

При этом, как отмечает Сенгупта в своей статье для The Independent, альянс переживает непростые времена. По словам журналиста, НАТО терзают разногласия относительно его будущей формы и территориальные споры стран-членов, а также споры за сферы влияния. Кроме того, вопрос выделения средств на оборону осложняется экономическим кризисом, вызванным распространением коронавируса.

Сенгупта полагает, что весьма маловероятно, что альянс сможет решить все эти вопросы без активного участия США, в связи с чем президентские выборы вполне могут стать основным фактором при принятии решения относительно будущего страны в НАТО и перспектив самого альянса.