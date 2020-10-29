FP: следующему президенту США придётся убедить союзников в надёжности «ядерного зонтика»

Эрозия отношений между Вашингтоном и союзными ему странами в Азии и Европе ставит под вопрос режим ядерного нераспространения. Союзники, которые уже не уверены в готовности США защитить их от ядерной угрозы, захотят обзавестись собственными средствами сдерживания, пишет на страницах FP бывший постпред США при НАТО Айво Даалдер. По мнению Даалдера, чтобы не допустить такого развития событий, следующему американскому президенту придётся доказать союзникам, что они по-прежнему под защитой США.

Одним из главных последствий ослабления связей между США и их союзниками в последние годы стало возвращение в столицы союзных государств сомнений по поводу «ядерных гарантий» Вашингтона, пишет в своей статье для Foreign Policy бывший постпред США при НАТО Айво Даалдер. Как поясняет Даалдер, тогда как европейские союзники Америки с некоторых пор уже не уверены в том, что США будут готовы защитить Польшу или Прибалтику в случае, если Россия «пригрозит им ядерным ударом», в Азии аналогичные опасения возникают в связи с растущей военной мощью Китая, а также разработкой Северной Кореей ракет большой дальности.

«Могут ли союзники США, оказавшиеся перед такими всё более серьёзными угрозами, как и прежде, полагаться на ядерный зонтик Соединённых Штатов, который сдержит нападение? — продолжает автор. — Всё дело в том, что ответ на этот вопрос уже не является очевидным, и в столицах союзных государств всё громче звучат мнения о том, что им в деле обеспечения своей безопасности следует полагаться на другие ядерные средства, а быть может, и обзавестись собственными».

Чтобы не оказаться в один прекрасный день в «мире быстрого ядерного распространения», где получить ядерное оружие пытаются не только такие страны, как Иран или Саудовская Аравия, но и давние союзники Вашингтона вроде Южной Кореи и Турции, следующему президенту США придётся принять активные шаги для того, чтобы убедить союзников в том, что ядерные гарантии США остаются актуальными и надёжными, убеждён Даалдер.

Хотя сейчас об этом мало кто помнит, 50 лет тому назад главной угрозой для режима нераспространения ядерного оружия являлись не Пакистан, Северная Корея или Иран, а американские союзники — например, Германия и Япония, напоминает бывший постпред. Тем не менее в конечном счёте и обе эти страны, и другие союзные Америке государства согласились отказаться от ядерных амбиций и подписать Договор о нераспространении — но лишь после того, как получили от США недвусмысленные гарантии того, что в случае необходимости их защитят американские ядерные силы, подчёркивает он. В случае НАТО эти гарантии были закреплены в виде официальной стратегии альянса, размещения американского ядерного оружия на его рубежах, создания группы ядерного планирования, а также распределения среди стран-членов задач по ядерному сдерживанию. В Азии столь же официальных шагов предпринято не было, однако Вашингтон всё равно обязался обеспечивать оборону своих союзников, пишет автор.

Следующий президент США должен будет пресечь «дестабилизирующие шаги» со стороны союзных Америке государств, намеревающихся пересмотреть свой подход к ядерной безопасности, чётко и однозначно подтвердив, что Вашингтон считает отношения с союзниками и гарантии коллективной безопасности одним из главных элементов собственной национальной безопасности, полагает Даалдер. В рамках таких заявлений необходимо будет, в частности, подписать официальный документ, провозглашающий твёрдую приверженность Америки обеспечению ядерной безопасности союзников, считает он.

Вместе с тем, одних лишь слов будет мало — следующая администрация также должна будет сделать процесс ядерного планирования более открытым для союзников, вовлекая их в процесс принятия решений по ядерной стратегии, размещению ядерных сил и их модернизации, пишет Даалдер. Наконец, одной из приоритетных задач следующего президента должны будут стать переговоры о новых соглашениях о контроле над вооружениями, и прежде всего это касается продления договора СНВ-III с Россией, уверен бывший постпред. При этом, по мысли Даалдера, крайне важно, чтобы в процессе переговоров американская сторона принимала во внимание опасения союзников по поводу актуальных и будущих ядерных угроз.