Прорыв российской армии в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ.

Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«Катастрофические события в Очеретино разворачиваются самым драматическим (для Киева) образом», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Керамик и Новокалиново были взяты, украинские солдаты бегут или сдаются в плен.

«Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено», — подчеркнули в статье.

Ранее Армия России полностью освободила Очеретино в ДНР.

Позже стало известно военное значение освобождения села Очеретино в ДНР.