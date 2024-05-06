IL Fatto Quotidiano: прорыв в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ
Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
«Катастрофические события в Очеретино разворачиваются самым драматическим (для Киева) образом», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Керамик и Новокалиново были взяты, украинские солдаты бегут или сдаются в плен.
«Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено», — подчеркнули в статье.
Ранее Армия России полностью освободила Очеретино в ДНР.
Позже стало известно военное значение освобождения села Очеретино в ДНР.