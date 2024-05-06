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IL Fatto Quotidiano: прорыв в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ

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Прорыв российской армии в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ.

Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

«Катастрофические события в Очеретино разворачиваются самым драматическим (для Киева) образом», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Керамик и Новокалиново были взяты, украинские солдаты бегут или сдаются в плен.

«Архангельское, расположенное на равнине, скорее всего, уже обречено», — подчеркнули в статье.

Ранее Армия России полностью освободила Очеретино в ДНР.

Позже стало известно военное значение освобождения села Очеретино в ДНР.

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