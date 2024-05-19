NYT: встреча Путина и Си Цзиьпина показала незыблемость поддержки России Китаем

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина.

«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая Си Цзиньпин использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность», — приводит РИА Новости публикацию The New York Times.

Журналисты отмечают, что на Западе не смогли найти ни одного разногласия между лидерами России и Китая, а угрозы санкциями «не удержали Си от объятий для Путина».

Ранее в The Financial Times писали, что заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощёчиной для США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая превосходят классические союзы из прошлого.