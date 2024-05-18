Лавров: отношения России и КНР превосходят классические союзы из прошлого

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая превосходят классические союзы из прошлого.

Об этом он сказал на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам министра, визит президента России Владимира Путина в Китай подтвердил, что российско-китайские отношения находятся на новом уровне.

«Переговоры с председателем Си Цзиньпином, встреча с другими представителями китайского руководства подтвердили, что наши отношения всеобъемлющего партнёрства, стратегического взаимодействия превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи», — сказал министр.

Также глава МИД добавил, что отношения двух стран продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии.

Ранее Путин заявил о намерении России и Китая углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.