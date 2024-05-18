Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли успешно

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли успешно.

Об это он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео с комментарием он опубликовал в своём Telegram.

«Атмосфера очень благожелательная, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили», — сказал Ушаков.

Он отметил, что за обедом на переговорах в узком составе была совершенно расслабленная атмосфера, которая в «общем-то помогает лучше друг друга понимать».

«Так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась», — подчеркнул помощник президента России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.

Вместе с этим председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.