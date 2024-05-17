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Путин: Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере высоких технологий

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Российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий.
Путин: Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере высоких технологий
  • © AP Photo / Andy Wong

Президент России отметил, что российско-китайское партнёрство в сфере инноваций и технологий необходимо, чтобы повысить конкурентоспособность двух стран в мировой экономике завтрашнего дня. 

«В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций, объединять наши научные и исследовательские потенциалы», — сказал Путин. 

Глава государства выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.

Путин также заявил, что Россия готова снабжать экономику Китая экологически чистой доступной энергией.

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