«Пойдёт на благо футболу»: как в России отреагировали на возможное введение тренерских запросов для VAR

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Бангкоке рассказал о возможном внесении изменений в работу VAR. По его словам, тренеры смогут делать по два видеозапроса за матч. При этом, если ошибка судьи подтвердится, они не будут сгорать. По мнению бывшего арбитра Игоря Егорова и президента «Урала» Григория Иванова, новшество грозит только увеличить число пауз и окончательно убьёт человеческий фактор. А известный специалист Юрий Сёмин, напротив, поддержал реформу и предположил, что она пойдёт коллегам на пользу и уменьшит количество помарок со стороны рефери.

«Тренеры могут обращаться за помощью к VAR дважды»

Конгресс ФИФА в Бангкоке получился крайне богатым на события. В частности, глава организации Джанни Инфантино сообщил о проведении в США клубного чемпионата мира с участием 32 команд и не исключил организацию первенства планеты среди легенд. Но наибольший ажиотаж вызвало заявление о возможном внесении изменений в работу VAR. Он подчеркнул, что в федерации намерены и дальше развивать и совершенствовать её.

«65 федераций уже внедрили эту систему. Была создана более универсальная технология использования VAR с меньшим количеством камер и отсутствием необходимости в большом числе судей на матчах, поэтому система станет более доступной для всех. Она уже проходит тестирование. Тренеры могут обращаться за помощью к VAR дважды. Игроки могут попросить об этом наставников. Если первоначальное решение судьи будет изменено, тренеры не потеряют возможность запроса и смогут дважды запросить видеопросмотр», — цитирует функционера Marca.

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Таким образом, футбол фактически пойдёт по пути волейбола. Правда, там у специалистов в распоряжении по два запроса на каждый сет. Если ошибка арбитра подтверждается, они тоже не сгорают. Похожая система действует и в хоккее, где тренеры вправе оспорить, например, эпизод с голом. При этом, если повтор не подтверждает их правоту, команда наказывается двухминутным штрафом.

Впрочем, далеко не факт, что это новшество будут использовать в матчах соревнований, где и так работает VAR. Скорее речь о её упрощённом варианте, который будет включать меньшее количество камер и стоить существенно дешевле. Но оценивать можно будет те же самые моменты: связанные со взятием ворот, назначением пенальти, удалением и ошибочной идентификацией наказываемого игрока. Инициатором же остановки встречи и просмотра повтора будет тренер.

Сообщается, что система уже прошла обкатку в начале мая на юношеском турнире в Цюрихе и в целом получила положительные отзывы. Однако предположить, когда она начнёт работать на крупных турнирах, пока сложно.

Тем не менее ФИФА постоянно пытается совершенствовать VAR. Так, в ноябре стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит расширение её полномочий. Органу было предложено изучить возможность предоставить право арбитрам на VAR рассматривать эпизоды с назначением штрафных и угловых, а также демонстрацией второй жёлтой карточки.

Предполагалось, что окончательный вердикт вынесут в мае. Помимо этого, IFAB должен был разобрать предложение показывать прямые красные нарушителям за умышленную игру рукой в собственной штрафной и запрет приближаться к рефери всем спортсменам, за исключением капитанов.

«Встречи продолжаются по 100 минут, а игроки получают травмы»

Мнения экспертов RT по данному вопросу разделились. Например, бывший арбитр Игорь Егоров считает, что сама VAR только вредит футболу. Он уверен: в ближайшее время многие страны вообще откажутся от неё.

«Я с самого начала, когда её только ввели, твердил на каждом шагу: матчи будут разваливаться на эпизоды. В итоге у нас встречи продолжаются по 100 минут, а игроки получают травмы, поскольку мышцы успевают охладиться за время долгой паузы. Мы лишились изрядной доли зрелищности. К тому же ошибки арбитра всегда являлись частью спорта. Самое парадоксальное, что сейчас помарок совершается не меньше. Ничего, кроме задержек и разговоров, мы не получим. А ведь в правилах футбола написано только одно: «На усмотрение судьи». Хотя, безусловно, есть определённые догмы», — заявил Егоров RT.

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Одной из главных её проблем он считает и размывание обязанностей. Теперь судьи стараются не принимать решений, дожидаясь подсказки сидящих у монитора коллег.

«Боковые не поднимают флаги, главные не свистят. Зачем, если потом всё посмотрят и исправят? Вспомните, когда добавили дополнительных арбитров за воротами. Поставили непонятных мужиков в шапках и валенках. Был ли от них толк? Ни малейшего. Я уж не говорю, что темп игры упадёт ещё сильнее. Не очень понятно, как это будет работать, и с точки зрения тренеров. Я ведь знаю таких, которые использовали бы оба запроса уже к пятой минуте. Потому что у многих из них нет понимания игры. У них футбол должен быть только таким, как видят они. О правилах некоторые специалисты даже не догадываются, поскольку сами не играли», — добавил Егоров.

При этом он заверил, что работающие в РПЛ судьи сейчас являются профессионалами, которые не занимаются ничем другим и поддерживают хорошую физическую форму, чтобы успевать за возросшим темпом игры, а потому способны правильно оценивать эпизоды и без помощи техники.

Полностью поддержал его точку зрения президент «Урала» Григорий Иванов. По его мнению, с введением VAR из матчей исчез столь важный человеческий фактор. А добавление запросов грозит лишь увеличением количества пауз.

«Понятно, что у тренеров появится возможность оспаривать вердикты арбитров. Но никто не отменял человеческий фактор. Спортсмены ведь порой не попадают по воротам с метра. Наставники всегда рискуют не угадать с составом. То же самое касается рефери. Если они совершают ошибки, это абсолютно нормально. Футбол как раз всегда был интересен своей непредсказуемостью. Лишь бы не было предвзятости. Без помарок футбола не бывает. Такое случается, наверное, только когда на табло нули. И дело даже не в том, что матчи излишне затягиваются. Просто ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику», — подчеркнул Иванов.

А вот тренер Юрий Сёмин, напротив, поддержал возможные изменения и заверил, что они пойдут специалистам только на пользу.

«В ФИФА имеется целый комитет, занимающийся вопросами правил. А работают там в высшей степени профессиональные люди, например бывший многолетний наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Поверьте, эти специалисты прекрасно разбираются в футболе. И если появилась идея ввести такое новшество, значит, есть желание улучшить взаимодействие между тренерами и арбитрами. Всё это пойдёт на благо футболу. В ФИФА прекрасно понимают, что делают, и очень тонко чувствуют, когда надо внести те или иные правки. А работу наставников команд это, безусловно, облегчит. Не случайно тот же Венгер занимается данной темой. Он-то знает о нашем труде не понаслышке. Понятное дело, что и ошибок с запросами станет меньше», — отметил Сёмин.

Впрочем, в качестве возможного минуса он, как и Егоров с Ивановым, назвал излишнее затягивание матчей. Однако специалист уверен, что чиновники найдут выход из ситуации.

«Мы пока не знаем всех нюансов и деталей. Например, могут придумать некую систему ускоренного просмотра повторов. Думаю, к этому всё идёт, поскольку паузы на VAR порой получаются нереально большими. С другой стороны, потом это время компенсируют, пусть иногда и сразу по десять минут. Но, повторюсь, я доверяю профессионалам и, как тренер, только приветствую такое новшество», — заключил тренер.