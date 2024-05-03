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КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей за критику женщины-судьи

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.
КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей за критику женщины-судьи
  • РИА Новости

«Рассмотрев все материалы, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение человека по половому признаку, дисквалифицировать Тихонова на пять матчей. Три матча — реальная санкция, два матча — условно. Испытательный срок — один год. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

После поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина».

Ранее сообщалось, что Тихонов объяснил свои слова в адрес женщины-арбитра.

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