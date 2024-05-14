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УЕФА: хотим, чтобы к судье на Евро мог обратиться только капитан команды, желающий обсудить решение

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Управляющий директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по судейству Роберто Розетти рассказал о принципах работы с игроками и судьями на Евро-2024.
УЕФА: хотим, чтобы к судье на Евро мог обратиться только капитан команды, желающий обсудить решение
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«Мы хотим, чтобы арбитры с сильной личностью принимали на поле решения, которые иногда могут быть непопулярными, но в то же время мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что привело к тем или иным решениям», — приводит слова Розетти La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что объяснить решение, когда вас окружают до 22 игроков, судье невозможно. Это может привести к нарушению коммуникации.

«Важно отметить, что мы хотим, чтобы к судье мог обратиться только капитан команды, желающий обсудить решение. Капитан несёт ответственность за то, чтобы его товарищи по команде уважали судью, держались на расстоянии и не окружали его. Очевидно, что если капитаном является вратарь, то необходимо будет назначить полевого игрока», — пояснил Розетти.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее УЕФА утвердил расширение заявок сборных на Евро-2024 до 26 игроков.

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