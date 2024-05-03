L'Equipe: УЕФА утвердил расширение заявок сборных на Евро-2024 до 26 игроков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расширение заявок сборных команд на чемпионате Европы-2024 с 23 до 26 игроков.

Как сообщает L'Equipe, решение было принято на исполкоме УЕФА. Изначально планировалось оставить заявку, в которой было бы 23 игрока.

На чемпионатах Европы 2020 года и чемпионате мира 2022 года заявки были увеличены до 26 игроков, но это было связано с пандемией коронавируса и тем, что турнир в Катаре проходил в зимний период.

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Как сообщалось ранее, Моуринью считает, что Португалия, Франция и Англия являются фаворитами Евро-2024.