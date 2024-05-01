Моуринью считает, что Португалия, Франция и Англия являются фаворитами Евро-2024

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перечислил главных фаворитов чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Выиграет одна из трёх сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да», — цитирует Моуринью Metro.

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА.