Представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА
- РИА Новости
По словам генсека РФС, у руководителей организации есть квота на предстоящий турнир.
«Там будут в том числе протокольные мероприятия, которые разумно использовать для переговоров, которые постоянно проводятся», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС сообщили, что УЕФА частично профинансирует турнир развития в России.