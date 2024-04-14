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Представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что руководство организации намерено посетить чемпионат Европы 2024 года для переговоров с сотрудниками Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА
  • РИА Новости

По словам генсека РФС, у руководителей организации есть квота на предстоящий турнир.

«Там будут в том числе протокольные мероприятия, которые разумно использовать для переговоров, которые постоянно проводятся», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Чемпионат Европы состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС сообщили, что УЕФА частично профинансирует турнир развития в России.

 

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