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УЕФА частично профинансирует турнир развития в России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о проведении турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт в 2024 году в Волгограде.
УЕФА частично профинансирует турнир развития в России
  • РИА Новости

«Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира», — сказал Митрофанов ТАСС.

По его словам, Волгоград — хорошее место для проведения подобного турнира, поскольку этот город является «футбольным».

Состязания пройдут с 23 по 29 апреля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча Российской премьер-лиги.

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