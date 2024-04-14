УЕФА частично профинансирует турнир развития в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о проведении турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт в 2024 году в Волгограде.

«Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира», — сказал Митрофанов ТАСС.

По его словам, Волгоград — хорошее место для проведения подобного турнира, поскольку этот город является «футбольным».

Состязания пройдут с 23 по 29 апреля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча Российской премьер-лиги.