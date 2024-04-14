УЕФА частично профинансирует турнир развития в России
- РИА Новости
«Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира», — сказал Митрофанов ТАСС.
По его словам, Волгоград — хорошее место для проведения подобного турнира, поскольку этот город является «футбольным».
Состязания пройдут с 23 по 29 апреля.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча Российской премьер-лиги.