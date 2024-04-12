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В РФС рассказали о ходе переговоров с УЕФА по допуску сборных России

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Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал о ходе переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возможном допуске национальных команд к международным соревнованиям.
В РФС рассказали о ходе переговоров с УЕФА по допуску сборных России
  • РИА Новости

«Наша позиция остаётся прежней — наша сборная должна играть в футбол. Необходимо прилагать все усилия для достижения этой цели. Есть ли вероятность допуска юношеских сборных в этом году? Работа продолжается, но чего-либо обещать не можем», — рассказал Сорокин «Спорт-Экспрессу».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ.

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